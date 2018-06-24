Кандидат в президенты Турции от оппозиции призвал ЦИК страны вести подсчет голосов честно

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже призвал членов Высшей избирательной комиссии (ЦИК) вести честный подсчет голосов. Об этом сообщил телеканал Haber Turk.

"Выполняйте свои обязанности честно и никого не бойтесь. Мы следим за тем, чтобы подсчет велся честно. Мы хотим честной конкуренции, мы верим, что результаты для нас будут очень хорошими", - сказал он.

Он также призвал своих сторонников оставаться на избирательных участках для того, чтобы следить за ходом подсчета голосов.

Граждане Турции впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил ранее глава комиссии Сади Гювен.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать выборы.