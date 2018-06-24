Социал-демократы Германии не поддержали планы главы МВД по погранконтролю и миграции

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не поддерживает планы министра внутренних дел и главы Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера по ужесточению пограничного контроля и противодействию миграции. Об этом заявил в интервью газете Tagesspiegel зампред СДПГ Ральф Штегнер. Выдержки опубликованы в воскресенье.

"Мы говорим "нет" планам министра Зеехофера по депортации прямо на границе, по сокращению социальных пособий для мигрантов, введению обязательного места проживания и замене денежных выплат на нематериальные услуги", - сказал он. По словам политика, данные аспекты уже были отклонены во время переговоров по формированию правительства. "Дополнений в коалиционное соглашение задним числом при нас не будет", - отметил Штегнер.

Представитель социал-демократов при этом готов поддержать идею высылки тех беженцев, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, однако такая процедура должна соответствовать международному праву.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям в правительстве ФРГ. Ранее Зеехофер пригрозил Ангеле Меркель, которая возглавляет Христианско-демократический союз (ХДС), в одностороннем порядке выпустить указ, предписывающий начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов. ХСС дал Меркель две недели на поиск решения миграционной проблемы на европейском уровне, что местные наблюдатели расценили как жесткий ультиматум.

Тем временем на фоне данных разногласий суммарный рейтинг трех немецких политических сил - ХДС, ХСС и СДПГ, входящих в правящую коалицию, - опустился до 49%. Таковы данные опроса социнститута Emnid.