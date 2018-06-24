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Асад подписал указ о проведении 16 сентября муниципальных выборов в Сирии

Международная панорама
24 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В настоящий момент в республике идет формирование Конституционного комитета - консультативного органа, который должен выработать рекомендации по внесению изменений в конституцию страны

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ТАСС, 24 июня. Президент Сирии Башар Асад подписал в воскресенье указ о проведении выборов в местные органы власти республики, которые состоятся 16 сентября. Об этом сообщило агентство SANA.

Выборы в Народный совет (парламент Сирии) проводились в апреле 2016 года. Явка на них избирателей составила в некоторых провинциях свыше 70%.

Следующие президентские выборы должны состояться в Сирии в 2021 году. Асад был избран на выборах в 2014 году, получив, согласно официальным данным, поддержку 88,7% избирателей.

В настоящий момент идет процесс формирования Конституционного комитета, который должен быть создан в соответствии с решением состоявшегося в январе в Сочи Конгресса национального диалога. Этот консультативный орган должен выработать рекомендации по внесению изменений в конституцию республики, принятую в 2012 году.

Как сообщил 2 июня на пресс-конференции в Дамаске вице-премьер и министр иностранных дел республики Валид Муаллем, "все рекомендации относительно конституционных поправок, которые примет этот комитет, должны быть одобрены на новом Конгрессе [национального диалога], который состоится в Сочи".

По его словам, "затем их утвердит сирийское правительство, которое предпримет необходимые шаги, ориентируясь на действующее законодательство".

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