Трамп снова заявил, что все нелегальные иммигранты должны быть немедленно высланы из США

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь заявил, что все нелегальные иммигранты должны быть "немедленно высланы" из США.

"Мы не можем позволить, чтобы эти люди вторгались в нашу страну. Когда кто-то пытается проникнуть к нам, мы должны немедленно без судебных решений и заведенных [на нелегалов] дел высылать их туда, откуда они пришли. Наша [иммиграционная] система - пародия на хорошую иммиграционную политику, на закон и порядок. Большинство детей пытаются пересечь нашу границу без родителей", - написал он на своей странице в Twitter.

В другом твите президент подчеркнул, что действующая "иммиграционная политика весьма несправедлива по отношению к тем, кто пытается легально перебраться в США и годами ожидает получения соответствующего разрешения". "Иммиграционная политика должна основываться на том, какими знаниями и опытом обладают желающие переселиться в США. Нам нужны такие люди, которые помогут сделать Америку снова великой!" - указал Трамп.

Он также призвал своих политических оппонентов - демократов "не препятствовать улучшению иммиграционных законов". "Нам нужно усилить безопасность на границе. Мы не можем принять всех этих людей, пытающихся незаконно пробраться в страну", - отметил глава Белого дома.

Трамп уже не раз с того момента, как возглавил 20 января 2017 года Белый дом, пытался реализовать свое обещание, данное сторонникам во время избирательной кампании, проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Он убежден в том, что нелегальные иммигранты, а их в США насчитывается около 12 млн человек, - "преступники", которых следует выявлять и депортировать. По словам президента США, нелегальная иммиграция - "неприемлемый риск для нашей общественной и национальной безопасности". Указ о постройке стены на границе с Мексикой Трамп подписал уже через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

Ожидалось, что в минувший четверг Палата представителей Конгресса США примет разработанный республиканцами иммиграционный законопроект, во многом учитывающий требования Трампа, но поскольку ряд положений документа по-прежнему вызывает разногласия среди конгрессменов, голосование пришлось отложить на грядущую неделю. В нем, в частности, предлагается выделить $25 млрд на строительство стены, упразднить визовую лотерею и цепную миграцию, открыть путь к получению гражданства для 1,8 млн нелегальных иммигрантов, попавших в США детьми и проживающих в стране с июня 2007 года, а также запретить разлучение детей с родителями при аресте при попытке тайком пробраться через границу.