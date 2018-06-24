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ВВС ливийской армии нанесли четыре удара по атаковавшим "нефтяной полумесяц" боевикам

Международная панорама
24 июня, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Сообщается, что боевые самолеты совершили налеты на остатки бандформирований, атаковавших на прошлой неделе крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр

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ТАСС, 24 июня. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) вновь подвергли ударам в воскресенье позиции боевиков, отступивших от наливных портов так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт). Об этом сообщает новостной портал Afrigatenews.

По его данным, боевые самолеты совершили налеты на остатки атаковавших на прошлой неделе крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр бандформирований в районе Кальат-Эс-Саддада к юго-востоку от города Бени- Валида (в 180 км от Триполи). "Ливийские военно-воздушные силы в рамках операции по преследованию бегущих из "нефтяного полумесяца" террористических групп совершили четыре успешных рейда и нанесли им большие потери, - отмечается в коммюнике командования ВВС. - Все задействованные в них самолеты благополучно вернулись на свои базы".

14 июня крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись штурму формирований контролировавшего их в прошлом полевого командира Ибрагима аль-Джадрана, которым удалось занять порты, выбив оттуда охранявшие их армейские подразделения. Поддержку наступавшим бандам, как сообщалось, оказали связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) исламистские "Бригады обороны Бенгази" и ряд радикальных формирований с юга Ливии.

Спустя неделю командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать штурм и очистить "нефтяной полумесяц" от террористов. В результате наступления войска при поддержке боевой авиации в течение минувшего четверга выдворили боевиков и начали их преследование, периодически подвергая отступающие формирования воздушным ударам.

По имеющейся информации, в ходе операции по освобождению нефтяных объектов хафтаровцы потеряли 28 человек убитыми и около 40 ранеными.

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