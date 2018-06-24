Эрдоган набирает 55,9% голосов на выборах президента после обработки 60,4% бюллетеней

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать и набирает 55,9% голосов на президентских выборах после обработки 60,4% избирательных бюллетеней. Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции предоставило в воскресенье агентство Anadolu, которое имеет право на их распространение.

Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 29%. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

По данным Высшей избирательной комиссии, правящая в Турции Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент Эрдоган, набирает 45,1% после обработки 60,2% избирательных бюллетеней.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия в данный момент набирает 19,9% голосов, вслед идет Партия националистического движения с показателем 12%. Остальные политические движения пока что не набирают необходимых 10% голосов.

Выборы в Турции

Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил ранее глава комиссии Сади Гювен.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать выборы.