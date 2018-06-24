Меркель заявила, что беженцы не должны сами выбирать место проживания в Европе

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Мигранты, которые прибывают в Европу, не должны сами выбирать, в какой стране они подают заявку на получение статуса беженца. Это должны определять общие правила, заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель по окончании неформального саммита 16 стран ЕС.

"Нельзя оставлять в одиночестве те страны, в которые прибывают беженцы. Это бы означало, что они остаются один на один с проблемами, - сказала канцлер. - С другой стороны, контрабандисты и беженцы не должны сами выбирать, в какой из европейских стране будет обрабатываться их ходатайство. Какие у кого обязанности, должны определять мы".

В соответствии с правилами, которые действовали до миграционного кризиса в Европе, регистрировать и размещать у себя беженцев должна была та страна ЕС, куда иностранец прибыл раньше. Германия в свое время перестала применять данные правила к сирийцам, оказавшимся в Венгрии, и позволила им пройти на свою территорию. Меркель называла это решение "гуманитарным императивом", потому как страны на внешних границах сообщества не справлялись с притоком иностранцев.

Контроль границ

Работу ведомства Евросоюза по контролю границ Frontex следует укрепить и расширить, также сказала Меркель.

"Мы сходимся во мнении, что Frontex должен быть усилен, причем быстро, и, возможно, следует расширить мандат [работы агентства]", - отметила канцлер.

Накануне расширения мандата для Frontex требовал министр обороны Австрии Марио Кунасек. По его мнению, это необходимо для того, чтобы внешние границы ЕС могли защищать в том числе полицейские и военнослужащие.

Соглашение между ЕС и Турцией

Канцлер также отметила, что соглашение между ЕС и Турцией по мигрантам функционирует на хорошем уровне, и что Европа должна выплатить Анкаре в рамках этих договоренностей второй транш помощи для содержания мигрантов.

Об этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель по окончании неформального саммита 16 стран ЕС, созванного Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

"Мы сегодня констатировали, что соглашение между ЕС и Турцией является образцовым, и что мы теперь должны выплатить второй транш, чтобы Турция могла выполнять свои задачи по поддержке беженцев с помощью Европы", - сказала она.

ЕС и Турция на экстренном саммите в Брюсселе 29 ноября 2015 года заключили соглашение по миграции, согласно которому Турция обязалась закрыть свои границы для мигрантов в ЕС, а Евросоюз пообещал интенсифицировать переговоры о безвизовом режиме и приеме Турции в ЕС и выделить Анкаре €3 млрд на размещение мигрантов. Впоследствии ЕС согласился удвоить сумму помощи Турции, но так и не обеспечил ускорения переговоров по безвизовому режиму и приему Турции под формальными предлогами.