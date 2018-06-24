Прокурдская Партия демократии народов проходит в парламент Турции

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) проходит в парламент Турции, набрав необходимый для этого порог в 10% голосов. Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 72,9% избирательных бюллетеней предоставило в воскресенье агентство Anadolu, которое имеет право на их распространение.

В настоящий момент ПДН набирает ровно 10% голосов. Согласно официальным данным ЦИК, правящая Партия справедливости и развития заручилась поддержкой 44,3% проголосовавших, основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21,5%, а Партия националистического движения - 11,6% голосов. Другие партии пока что не набрали необходимые 10%.