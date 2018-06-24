Меры по контролю границ могут утвердить на саммите лидеров ЕС 28-29 июня

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС могут достичь договоренности об усилении контроля внешних границ Евросоюза ради сохранения Шенгена на саммите 28-29 июня. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после завершения экстренного саммита 16 из 28 стран ЕС по миграции.

"У нас состоялась полезная встреча. Если мы будем продолжать двигаться в этом направлении, мы можем достичь договоренности о контроле внешних границ. Она необходима, чтобы сохранить Шенген, открытые внутренние границы", - сказал он.

Шарль Мишель подчеркнул, что все участники встречи поддержали расширение работы с не входящими в ЕС сопредельными странами для обеспечения лучшего контроля миграции, в частности, по созданию лагерей приема и фильтрации беженцев за пределами Евросоюза.