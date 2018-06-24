Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меры по контролю границ могут утвердить на саммите лидеров ЕС 28-29 июня

Международная панорама
24 июня, 21:04 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 24, июня. /ТАСС

Премьер Бельгии Шарль Мишель сообщил, что все участники экстренного саммита поддержали расширение работы с не входящими в ЕС странами, в частности, по созданию лагерей беженцев за пределами Евросоюза

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС могут достичь договоренности об усилении контроля внешних границ Евросоюза ради сохранения Шенгена на саммите 28-29 июня. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после завершения экстренного саммита 16 из 28 стран ЕС по миграции.

"У нас состоялась полезная встреча. Если мы будем продолжать двигаться в этом направлении, мы можем достичь договоренности о контроле внешних границ. Она необходима, чтобы сохранить Шенген, открытые внутренние границы", - сказал он.

Шарль Мишель подчеркнул, что все участники встречи поддержали расширение работы с не входящими в ЕС сопредельными странами для обеспечения лучшего контроля миграции, в частности, по созданию лагерей приема и фильтрации беженцев за пределами Евросоюза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Мишель, Шарль
Страны
Бельгия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
2
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек
3
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости