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СМИ: саудовская ПВО перехватила в небе над Эр-Риядом две ракеты, выпущенные из Йемена

Международная панорама
24 июня, 21:20 дата обновления: 24 июня, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

По данным Al-Arabiya, ракеты были сбиты на подлете к столице королевства

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ТАСС, 24 июня. Система противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбила в воскресенье в небе над Эр-Риядом две баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

По его данным, ПВО королевства перехватили обе ракеты на подлете к саудовской столице.

В свою очередь, хуситы утверждают, что выпустили две баллистические ракеты "Буркан" по информационному центру минобороны Саудовской Аравии и другим стратегическим объектам в Эр-Рияде.
За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 100 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

14 июня 2018 года аравийская коалиция совместно с йеменскими правительственными силами начала операцию "Золотая победа" по захвату стратегически важного порта Ходейда, удерживаемого хуситами.

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Военная операция в Йемене
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