Макрон заявил, что миграционный кризис ЕС перешел в политическую фазу

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Миграционный кризис Евросоюза перешел в политическую фазу, несмотря на то, что количество прибывающих мигрантов значительно ниже, чем в 2015 году. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам экстренного саммита по миграции 16 из 28 стран ЕС.

"Ситуация с прибытием мигрантов значительно лучше, чем [на пике миграционного кризиса] в 2015 году, но кризис сегодня перешел в политическую стадию. Вызов перед нами - это политическое давление, которое испытывают [вокруг миграционной проблемы] отдельные страны ЕС [в частности, Германия и Италия]. Вторая проблема заключается во внутреннем перемещении мигрантов внутри Евросоюза", - отметил Макрон.

В то же время он признал, что никакого общего плана действий на встрече глав государств ЕС не обсуждалось. "Общего плана не было. Каждый высказал свое мнение, и все подтвердили стремление работать вместе для поиска европейских решений кризиса", - сказал Макрон.

Он также долго говорил, что ЕС не может отступить от своих ценностей и должен разрешить миграционный кризис, опираясь на принцип европейской солидарности.

Реакция на саммит

Франция считает состоявшийся в Брюсселе саммит по проблемам миграции полезным шагом, дающим возможность в скором времени найти прагматичное и эффективное решение миграционной проблемы, добавил Макрон. Трансляцию выступления президента перед журналистами вел телеканал Европейской комиссии.

"В ходе переговоров был достигнут первый консенсус относительно того, как сделать более эффективными методы работы с третьими странами и странами транзита мигрантов, - отметил Макрон. - Мы также договорились ускорить процесс укрепления общих границ и процедур принятия решений. То есть вопросов, которые мы уже давно рассматриваем". "Нам необходимо дать на существующие вызовы прагматичный и эффективный ответ, но не поступаться при этом принципами Евросоюза", - заявил президент Франции.

"Это был полезный и подробный обмен мнениями по различным аспектам миграционной проблемы", - отметил Макрон. Он сообщил также, что на встрече возобладал "целостный подход, что позволило не ограничиваться какими-либо отдельными аспектами". "Были рассмотрены как вопросы, связанные с укреплением внешних границ ЕС и допуском мигрантов, так и вопросы внутреннего порядка, в частности, так называемое вторичное перемещение мигрантов внутри пространства ЕС", - сообщил Макрон.

Он отметил, что считает нынешний кризис не столько миграционным, сколько "кризисом политическим, обусловленным возникновением ряда [неблагоприятных] ситуаций в некоторых странах Евросоюза". "Обсуждение позволило отказаться от подходов, которые не совместимы с нашими ценностями. В частности, речь идет о практике недопущения въезда мигрантов, что противоречит международному гуманитарному праву и европейскому праву", - подчеркнул президент Франции.

Теперь тема миграции будет обсуждаться на плановом саммите ЕС 28-29 июня, в котором примут участие все страны сообщества.