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Премьер Испании считает, что встреча по миграции в Брюсселе стала "хорошим шагом вперед"

Международная панорама
24 июня, 21:47 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 24, июня. /ТАСС

При этом Педро Санчес уточнил, что "предстоит проделать еще много работы"

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БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес считает позитивными итоги неформального саммита 16 стран ЕС, созванного Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса. Соответствующее заявление испанский премьер сделал в воскресенье по итогам встречи в Брюсселе.

"Думаю, что [саммит] прошел позитивно, мы нашли больше точек соприкосновения, чем разногласий", - отметил Санчес. При этом он уточнил, что "предстоит проделать еще много работы". "Это был хороший шаг вперед, мы обменялись идеями", - уточнил глава правительства.

При этом испанский премьер подчеркнул, что никаких конкретных решений в ходе неформального саммита принято не было.

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Персоны
Санчес, Педро
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Проблема нелегальной миграции в Европе
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