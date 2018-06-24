Премьер Испании считает, что встреча по миграции в Брюсселе стала "хорошим шагом вперед"

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес считает позитивными итоги неформального саммита 16 стран ЕС, созванного Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса. Соответствующее заявление испанский премьер сделал в воскресенье по итогам встречи в Брюсселе.

"Думаю, что [саммит] прошел позитивно, мы нашли больше точек соприкосновения, чем разногласий", - отметил Санчес. При этом он уточнил, что "предстоит проделать еще много работы". "Это был хороший шаг вперед, мы обменялись идеями", - уточнил глава правительства.

При этом испанский премьер подчеркнул, что никаких конкретных решений в ходе неформального саммита принято не было.