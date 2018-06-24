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Не менее 12 боевиков "Талибан" ликвидированы на востоке Афганистана

Международная панорама
24 июня, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Еще семь членов радикального движения получили ранения, отметил начальник полиции провинции Газни Фарид Ахмад Машаль

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ТАСС, 24 июня. По меньшей мере 12 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы в ходе столкновений с силами безопасности в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhuanet.

По данным начальника провинциальной полиции Фарида Ахмада Машаля, в ходе боев между афганскими правительственными силами и талибами были убиты 12 боевиков, еще семь получили ранения. Столкновения вспыхнули в субботу вечером в районах Андар и Гиро. Как отметил Машаль, в результате столкновений погибли три сотрудника служб безопасности, еще два получили ранения.

7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, в свою очередь талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу, 15 июня. 17 июня правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с вечера воскресенья, 17 июня, возобновляют боевые операции.

19 июня, по данным агентства Пажвок, президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю движения "Талибан" Хайбатулле Ахундзаде провести прямые переговоры о прекращении огня на год. Гани также отметил, что нация устала от продолжающегося конфликта и хочет мира и спокойствия.

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