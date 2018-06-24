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AFP: во Франции задержали 10 ультраправых активистов, планировавших нападение на мусульман

Международная панорама
24 июня, 22:22 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, июня. /ТАСС

Согласно одному из источников агентства, ультраправые "намеревались атаковать тех мусульман, которых они подозревают в принадлежности к радикальным взглядам"

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ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники подразделения французской полиции по борьбе с терроризмом задержали в субботу 10 активистов из ультраправых радикальных кругов. Как сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP), по данным, неофициально полученным из следственных органов, эти люди подозреваются в подготовке нападения на мусульман.

Аресты были проведены в различных регионах Франции, в частности, на острове Корсика. Как сообщил источник, "план нападения на мусульман носил на данном этапе весьма общие черты". Согласно другому источнику, ультраправые "намеревались атаковать тех мусульман, которых они подозревают в принадлежности к радикальным взглядам".

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