AFP: во Франции задержали 10 ультраправых активистов, планировавших нападение на мусульман

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники подразделения французской полиции по борьбе с терроризмом задержали в субботу 10 активистов из ультраправых радикальных кругов. Как сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP), по данным, неофициально полученным из следственных органов, эти люди подозреваются в подготовке нападения на мусульман.

Аресты были проведены в различных регионах Франции, в частности, на острове Корсика. Как сообщил источник, "план нападения на мусульман носил на данном этапе весьма общие черты". Согласно другому источнику, ультраправые "намеревались атаковать тех мусульман, которых они подозревают в принадлежности к радикальным взглядам".