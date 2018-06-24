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Полиция Эфиопии арестовала 30 человек по делу о покушении на премьер-министра

Международная панорама
24 июня, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В результате взрыва гранаты погибли два человека, сам Абий Ахмед не пострадал

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ТАСС, 24 июня. Полиция Эфиопии арестовала 30 человек, подозреваемых в причастности к произошедшему в субботу покушению на премьер-министра Абия Ахмеда. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на Эфиопскую телерадиовещательную корпорацию.

"Количество человек, взятых под арест в связи с их причастностью к атаке на площади Мескель [где проходил митинг с участием премьер-министра], достигло 30", - заявил глава федеральной полицейской комиссии Зейну Джемал в интервью государственной телекомпании.

Покушение на убийство главы правительства было совершено вскоре после того, как он закончил свое выступление. В это время с одной из трибун в его сторону была брошена граната. Сам Абий Ахмед не пострадал. Во время происшествия на площади находилось более 100 тыс. человек.

Согласно последним данным, которые публикует на своей странице в Facebook министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман, в результате взрыва гранаты погибли два человека. Общее количество пострадавших составляет 156, из них 43 раненым оказывается в помощь в больницах, шестеро из них находятся в критическом состоянии.

По словам премьер-министра, "атаку совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии". Возглавив в апреле правительство страны, Ахмед заявил о начале политических реформ, включающих в себя широкую амнистию более 1 тыс. заключенных, осужденных по политическим статьям, а также урегулирование приграничного территориального конфликта с Эритреей, длящегося с 1990-х годов. С 2015 года на территории штатов Оромия и Амхара продолжаются массовые народные выступления местных жителей, недовольных земельной политикой правительства и невниманием к экономическим интересам общин, вместе составляющих большую часть населения Эфиопии.

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