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Лукашенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Международная панорама
25 июня, 0:19 UTC+3 МИНСК МИНСК 24, июня. /ТАСС

Президент Белоруссии выразил уверенность, что Анкара продолжит "движение по пути прогресса и процветания"

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МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе лидера Белоруссии.

"Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития", - отметил Лукашенко. Белорусский лидер выразил уверенность, что под руководством Эрдогана "Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания".

Глава Белоруссии отметил, что между Минском и Анкарой сложились "особенные, действительно братские отношения". "Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Общими усилиями мы сумеем достичь новых вершин в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия", - подчеркнул Лукашенко.

Согласно последним данным ЦИК Турции, после подсчета 99,6% бюллетеней на состоявшихся в воскресенье президентских выборах Эрдоган набирает 52,5% голосов. Его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,8% голосов избирателей. Явка на выборах составила 88,1%.

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