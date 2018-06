В Конгрессе США потребовали от ФБР сведений, внедрялись ли информаторы в штаб Трампа

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Девин Нуньес потребовал в воскресенье от министерства юстиции предоставить информацию, внедряло ли ФБР своих информаторов в избирательный штаб Дональда Трампа.

"Мы ждем от вас к 17:00 понедельника, 25 июня, ответы на следующие вопросы: использовало ли ФБР информаторов для общения с членами избирательного штаба Трампа или их помощниками; если это так, то сколько информаторов было привлечено и сколько средств было израсходовано на их деятельность", - отметил Нуньес в письме на имя первого заместителя министра юстиции Рода Розенстайна. Текст письма имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

Конгрессмен также выразил недовольство тем, что "уже свыше года" его спецкомитет пытается получить от минюста и ФБР в неотредактированном виде запрошенные документы, которые имеют отношение к расследованию утверждений о сговоре в период предвыборной кампании 2016 года между штабом Трампа и Россией. В том числе расшифровки электронных коммуникаций, которые послужили основанием для начала подобного разбирательства. По словам Нуньеса, "во многих случаях предоставленная спецкомитету информация была урезанной". "Нас беспокоит, что мы не получаем полных ответов на наши запросы", - подчеркнул он.

Ранее минюст заявил, что по требованию Трампа генеральный инспектор ведомства проверит, вело ли ФБР слежку за предвыборным штабом нынешнего президента и внедряло ли оно туда своих информаторов, руководствуясь при этом политическими мотивами. Сам глава Белого дома выразил мнение, что данная история может обернуться скандалом, превосходящим по масштабам Уотергейтский, который привел к отставке в 1974 году президента Ричарда Никсона.

В мае газеты Washington Post и The New York Times в своих материалах о возможном информаторе подробно описали его, не назвав имени. Однако сетевые издания, в частности портал The Intercept, высказали предположение, что это был Стефан Халпер, работавший в Белом доме еще при администрациях президентов-республиканцев Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана.

Спецкомитет по разведке Палаты представителей проводил собственное расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году и обнародовал в апреле доклад, указав, что обнаружить доказательств какого-либо сговора между штабом Трампа и Кремлем не удалось.