WSJ: в США участились случаи хакерских атак на компьютерные системы городских властей

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Случаи хакерских атак на компьютерные системы городских администраций и различных организаций, работающих в госсекторе, участились в США. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее данным, в большинстве случаев злоумышленники заражают вирусами муниципальные компьютеры, блокируют их и требуют перевода денежных средств для восстановления доступа. Обычно хакеры просят расплатиться с ними в криптовалюте, в частности, в биткоинах, отмечает издание. Чаще всего речь идет о компьютерных системах в небольших городах, так как те защищены менее надежно.

Как пишет газета, число кибератак на организации госсектора растет в США значительно быстрее, чем попытки взломов систем частных компаний. В первую очередь это связано с тем, что последние обычно предпринимают большие усилия с целью защиты своих электронных данных.

Как заявляют эксперты в области кибербезопасности, хакеры не сосредотачивают свои усилия на системах каких-то конкретных городов, а постоянно ищут уязвимости в компьютерах предприятий госсектора.

Атаки на такие муниципальные системы приводят к значительным финансовым тратам со стороны властей на местах. Даже если они решают не платить хакерам-вымогателям, им все равно приходится тратиться на консультации экспертов, обновление систем безопасности и страховку на случай повторения подобных взломов, отмечается в материале.

По словам экспертов, за большинством таких атак стоят не хакеры, поддерживаемые каким-либо государством, а обычные киберпреступники, желающие заработать криминальным путем. ФБР советует властям на местах не платить выкуп, а обращаться в соответствующие федеральные органы, так как в ряде случаев хакеры не восстанавливают доступ к заблокированным данным даже после получения денежных средств.