Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Народный альянс" на выборах в Турции обеспечивает себе большинство в парламенте

Международная панорама
25 июня, 1:04 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 25, июня. /ТАСС

По данным ЦИК, альянс набирает 53,6% голосов по итогам обработки 99,8% бюллетеней

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. "Народный альянс" Турции, сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов на прошедших в воскресенье выборах в законодательный орган. Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции по итогам обработки 99,8% бюллетеней опубликовало в понедельник агентство Anadolu, которое имеет право на их распространение.

Смотрите также
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Выборы в Турции: сможет ли Эрдоган победить в первом туре

Таким образом "Народный альянс" из 600 возможных займет 342 места в Великом национальном собрании Турции (однопалатный парламент). Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) набирает 22,7% голосов, Партия демократии народов - 11,5%, а "Хорошая партия" - 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ный рубеж.

В президентской гонке лидирует действующий президент Турции Тайип Эрдоган. В настоящее время обработано 99,9% бюллетеней, и он набирает 52,4% голосов. Его ближайший конкурент от НРП Мухаррем Индже получает 30,8% голосов. Явка на выборах составила 88,1%. Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, Эрдоган уже объявил себя победителем.

Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента Турции - 2018
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
2
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек
3
Трамп заявил о готовности США ввести новые торговые пошлины в отношении других стран
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
6
Саранск завоевал сердца болельщиков
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости