"Народный альянс" на выборах в Турции обеспечивает себе большинство в парламенте

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. "Народный альянс" Турции, сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов на прошедших в воскресенье выборах в законодательный орган. Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции по итогам обработки 99,8% бюллетеней опубликовало в понедельник агентство Anadolu, которое имеет право на их распространение.

Таким образом "Народный альянс" из 600 возможных займет 342 места в Великом национальном собрании Турции (однопалатный парламент). Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) набирает 22,7% голосов, Партия демократии народов - 11,5%, а "Хорошая партия" - 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ный рубеж.

В президентской гонке лидирует действующий президент Турции Тайип Эрдоган. В настоящее время обработано 99,9% бюллетеней, и он набирает 52,4% голосов. Его ближайший конкурент от НРП Мухаррем Индже получает 30,8% голосов. Явка на выборах составила 88,1%. Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, Эрдоган уже объявил себя победителем.

Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).