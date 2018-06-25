CBS: сотрудникам МВБ США поступают угрозы из-за разлучения семей иммигрантов на границе

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Угрозы физической расправы поступили в адрес ряда сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ) США, которое претворяет в жизнь политику "нулевой толерантности" администрации президента Дональда Трампа в отношении нелегальных иммигрантов. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CBS, подчеркнув, что многие американцы открыто выражают сейчас недовольство тем, что одна из структур МВБ - Служба иммиграционного и таможенного контроля - при задержании нелегалов на границе с Мексикой разлучает детей с родителями.

"Существенно возросло количество угроз, поступающих в адрес сотрудников МВБ, - приводит CBS выдержки из электронного послания, которое исполняющая обязанности заместителя министра внутренней безопасности Клэр Грейди направила в субботу всем подчиненным. - Кроме того, в социальных сетях в течение нескольких последних дней была распространена информация о тысячах сотрудников ведомства, раскрывающая место и характер их работы".

В частности, как отметила телекомпания, организация WikiLeaks обнародовала в четверг базу данных на более чем 9 тыс. сотрудников службы, в том числе личного характера. В пятницу утром демонстранты провели акцию протеста у дома главы МВБ Кирстьен Нильсен.

Грейди призвала подчиненных проявлять повышенную бдительность. Среди изложенных в письме рекомендаций: не показывать в общественных местах свои удостоверения личности и служебные жетоны, "всегда держать двери и окна в своих домах закрытыми", "обращать внимание на необычную активность вокруг вашего дома", очень осторожно пользоваться социальными сетями.

В апреле министр юстиции Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным МВБ, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей.