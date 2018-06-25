ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом заявил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.

"Президент Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов", - сказал он. Таким образом глава ЦИК, по сути, признал победу турецкого лидера на выборах.

Гювен также заявил, что "обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало". Кроме того, он объявил, что "Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, "Хорошая партия" и Партия демократии народов преодолели 10%-ный барьер, они будут представлены в парламенте".

Подсчет последних бюллетеней до сих пор продолжается. Согласно последним данным ЦИК, Тайип Эрдоган набирает 52,5% голосов, его ближайший конкурент от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получает 30,7% голосов избирателей. Что касается остальных кандидатов, то Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" - 7,3%; Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия, - 0,9%; Догу Перинчек от партии "Родина" - 0,2%.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов - 11,6%, а "Хорошая партия" - 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ный рубеж.