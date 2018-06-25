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Главы МИД ЕС обсудят в Люксембурге вопросы европейской безопасности и ситуацию в Йемене

Международная панорама
25 июня, 3:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 25, июня. /ТАСС

На полях заседания Совета состоится встреча министров иностранных дел и обороны стран ЕС с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

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БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Вопросы безопасности Евросоюза и ситуация в Йемене станут главными темами плановой встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества, которая пройдет в понедельник в Люксембурге. Кроме того, главы МИД намерены обсудить актуальные проблемы международной повестки дня, сообщили журналистам в Совете ЕС.

"Министры обсудят сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, включая Программу структурированного оборонного партнерства Евросоюза (PESCO) и другие оборонные инициативы, а также транспортную мобильность и предложенный Европейский фонд мира", - сообщили там, отметив, что главы МИД, как ожидается, примут решение относительно управления проектов в рамках PESCO.

Кроме того, на полях заседания Совета министры иностранных дел и обороны стран ЕС вместе с главой дипломатии сообщества Федерикой Могерини проведут встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Министры иностранных дел и министры обороны проведут заседание с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по взаимодействию ЕС и НАТО. В частности, они могут обсудить прогресс в сотрудничестве в области транспортной мобильности", - пояснили в Совете.

Вторая часть заседания глав МИД будет посвящена преимущественно ситуации в Йемене. "Главы МИД затем обсудят ситуацию в Йемене вместе со специальным посланником генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом, который проинформирует о своем плане урегулирования", - сказали в Совете, подчеркнув, что ЕС намерен подтвердить приверженность сообщества усилиям ООН по урегулированию конфликта в стране.

Наконец, главы МИД обсудят актуальные проблемы международной повестки дня. При этом, в Совете ЕС не уточнили, какие именно вопросы будут в центре внимания. Однако ожидается, что министры могут затронуть ситуации в Венесуэле и Иордании.

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Персоны
Столтенберг, Йенс Могерини, Федерика
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Йемен Люксембург
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