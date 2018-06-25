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Эрдоган заявил, что Турция на прошедших выборах преподала урок демократии всему миру

Международная панорама
25 июня, 3:37 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 25, июня. /ТАСС

По последним данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в первом туре, набрав более 52% голосов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© AP Photo/Lefteris Pitarakis

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил в воскресенье на президентских выборах, набрав в первом туре 52,5% голосов. Однако о своей победе он объявил еще до оглашения окончательных результатов голосования. В своем обращении к нации он подчеркнул, что в воскресенье турецкий народ "преподал урок демократии всему миру".

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Эрдоган объявил себя победителем на выборах до окончания подсчета голосов

Ближайший конкурент Эрдогана, кандидат от основной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже сумел набрать 30,7% голосов. Высшая избирательная комиссия (ЦИК) еще не успела обработать все бюллетени, однако оставшиеся голоса уже не повлияют на исход выборов.

Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав законодательного органа. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Согласно официальным данным ЦИК, на выборах проголосовало более 56 млн человек, а явка составила 88,2%.

Результаты парламентских выборов

На парламентских выборах Тайип Эрдоган также одержал победу. Несмотря на то, что возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) набрала 42,5%, он все равно фактически получил большинство мест в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ - парламент). Сделать ему это удалось благодаря сформированному этой весной "Народному альянсу", в который вошли ПСР и Партия националистического большинства. Последняя заручилась поддержкой 11,1% избирателей. Таким образом, их альянс получит 343 депутатских мандата из 600 возможных.

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Оппозиция также последовала их примеру и сформировала собственное объединение - "Национальный альянс", в который вступили Народно-республиканская партия, "Хорошая партия" и Партия добродетели. Они набрали 22,7%, 10% и 1,4% соответственно, поэтому их платформа займет 190 мест в турецком парламенте.

Довольно важным событием стало преодоление 10%-ного барьера для прохода в ВНСТ прокурдской Партии демократии народов. Многие эксперты полагали, что в этом году эта партия не сможет попасть в состав парламента 27-го созыва. Однако ей удалось получить 11,6% голосов, что позволит получить 67 депутатских мандатов.

Без серьезных нарушений

В целом выборы в воскресенье проходили в спокойной обстановке. Основные инциденты происходили на юго-востоке Турции. В уезде Суруч в провинции Шанлыурфа, как сообщили сторонники прокурдской Партии демократии народов, был вброс бюллетеней на одном из избирательных участков. Кроме того, сотрудники полиции задержали троих человек с мешками, заполненными избирательными бюллетенями. На одном из пунктов для голосования также произошла стычка, в результате которой пострадали три человека.

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Между тем в некоторых провинциях страны были взяты под стражу 10 иностранных граждан. По данным газеты Aydınlık, трое французов, трое немцев и четверо итальянцев приходили на избирательные участки и представлялись наблюдателями от ОБСЕ. Какие именно цели они преследовали, не сообщается.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Турции Артур Таймазов, который был направлен в Анкару по линии миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, в беседе с ТАСС поделился своими впечатлениями о ходе голосования.

"Мы объехали порядка 100 избирательных участков, которые преимущественно находились в районе Чанкая в Анкаре. Должен отметить, что выборы проходили спокойно и демократично. Каких-либо нарушений замечено не было. Могу также сказать о высокой активности турецких граждан, которые с позитивным настроем приходили на пункты для голосования", - сообщил собеседник агентства.

Депутат Госдумы РФ и член делегации наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Артем Туров также отметил высокую явку избирателей на выборах. По его словам, "выборы прошли прозрачно и открыто, каких-либо нарушений отметить не можем". "Также отмечаем высокую явку избирателей, которая связана с тем, что выборы руководителя страны определяют дальнейшее развитие страны", - добавил он.

Поздравления от лидеров

Принимать поздравление с удачным выступлением и даже победой на президентских выборах Эрдоган начал принимать еще до полуночи. Первым турецкому лидеру позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев и пригласил его приехать с официальным визитом.

По данным агентства Anadolu, за последние несколько часов Эрдогана поздравили представители Албании, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Греции, Катара, Кувейта, Македонии, Пакистана, Государства Палестины, Сомали, Сербии, Судана и Узбекистана.

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Выборы президента Турции - 2018
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Туров, Артём Викторович Алиев, Ильхам Гейдар оглы Таймазов, Артур Борисович
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