Эрдоган пообещал исправить ошибки своей партии в предстоящий президентский срок

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Лидер Турции Реджен Тайип Эрдоган пообещал исправить ошибки возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в предстоящий президентский срок. Так глава государства прокомментировал тот факт, что ПСР получила на парламентских выборах 42,5% голосов, в то время как он сам заручился поддержкой 52,5% избирателей.

"Я хочу быть ясным в этом вопросе, мы услышали послание наших граждан в ходе парламентских выборов. Будьте уверены, в этот период мы исправим допущенные нами ошибки. С завтрашнего дня мы приступим к работе для того, чтобы сдержать данные нами обещания нашей нации", - сказал он во время победной речи в штаб-квартире ПСР в Анкаре.

Эрдоган также пообещал продолжить "бороться с террористическими группировками". "Мы будем освобождать территории Сирии от террористов, чтобы туда могли вернуться наши сирийские гости", - отметил турецкий лидер. Он выразил уверенность, что подобная политика "улучшит репутацию и усилит позиции Турции на мировой арене".

Кроме того, президент заявил, что "турецкий народ преподал сегодня урок тем, кто ждет, когда Турция встанет на колени". "Победителем этих выборов стала демократия", - констатировал Эрдоган.

На прошедших в воскресенье в Турции президентских выборах победу одержал действующий глава государства Реджен Тайип Эрдоган с показателем 52,5%, его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,7% голосов избирателей. Что касается остальных кандидатов, то Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" - 7,3%; Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия - 0,9%; Догу Перинчек от партии "Родина" - 0,2%.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов - 11,6%, а "Хорошая партия" - 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ый рубеж.