Опрос: рейтинг поддержки Синдзо Абэ вырос до 52%

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Рейтинг поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ вырос до 52% за три месяца до выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного в понедельник газетой Nikkei.

По сравнению с предыдущим исследованием, проводившимся в конце мая, уровень одобрения политики главы правительства поднялся на 10 п.п., в то время как число негативно оценивающих его деятельность японцев снизилось с 53 до 42%. Среди причин поддержки Абэ 37% опрошенных отметили, что он положительно воспринимается ими на международной арене, е то время как 36% указали на стабильность внутри Японии.

Кроме того, нынешний премьер вновь выбился в лидеры рейтинга наиболее подходящих кандидатур на предстоящих 20 сентября этого года выборах председателя ЛДП. Переизбрание Абэ поддерживают 30% респондентов. На втором месте с результатом 26% следует стремительно набирающий популярность молодой политик Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми), а на третьей строчке расположился бывший министр обороны Сигэру Исиба (20%).

Касаясь международной политики страны, 60% японцев высказали мнение, что Абэ следует провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в обозримом будущем, в то время как 33% посчитали, что с этим спешить не стоит. В то же время около трети жителей Японии верят, что в том числе за счет переговоров с Ким Чен Ыном Токио сможет добиться решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

В прошлом году либерал-демократы проголосовали за то, чтобы разрешить своему лидеру избираться на пост главы партии три трехлетних срока подряд, а не два, как было до сих пор. В случае победы на предстоящих выборах Синдзо Абэ останется в кресле руководителя правящей партии до 2021 года, то есть в общей сложности будет находиться в нем девять лет. Тем самым он установит рекорд по пребыванию на этом посту за весь послевоенный период.

Премьер-министр Японии избирается в парламенте, как правило, им становится лидер партии большинства. Либерал-демократы обладают наибольшим количеством мандатов в обеих палатах высшего законодательного органа страны.