Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: рейтинг поддержки Синдзо Абэ вырос до 52%

Международная панорама
25 июня, 4:09 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, июня. /ТАСС

При этом 42% участвовавших в исследовании японцев отметили, что негативно относятся к действиям премьера

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Рейтинг поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ вырос до 52% за три месяца до выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного в понедельник газетой Nikkei.

По сравнению с предыдущим исследованием, проводившимся в конце мая, уровень одобрения политики главы правительства поднялся на 10 п.п., в то время как число негативно оценивающих его деятельность японцев снизилось с 53 до 42%. Среди причин поддержки Абэ 37% опрошенных отметили, что он положительно воспринимается ими на международной арене, е то время как 36% указали на стабильность внутри Японии.

Кроме того, нынешний премьер вновь выбился в лидеры рейтинга наиболее подходящих кандидатур на предстоящих 20 сентября этого года выборах председателя ЛДП. Переизбрание Абэ поддерживают 30% респондентов. На втором месте с результатом 26% следует стремительно набирающий популярность молодой политик Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми), а на третьей строчке расположился бывший министр обороны Сигэру Исиба (20%).

Касаясь международной политики страны, 60% японцев высказали мнение, что Абэ следует провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в обозримом будущем, в то время как 33% посчитали, что с этим спешить не стоит. В то же время около трети жителей Японии верят, что в том числе за счет переговоров с Ким Чен Ыном Токио сможет добиться решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

В прошлом году либерал-демократы проголосовали за то, чтобы разрешить своему лидеру избираться на пост главы партии три трехлетних срока подряд, а не два, как было до сих пор. В случае победы на предстоящих выборах Синдзо Абэ останется в кресле руководителя правящей партии до 2021 года, то есть в общей сложности будет находиться в нем девять лет. Тем самым он установит рекорд по пребыванию на этом посту за весь послевоенный период.

Премьер-министр Японии избирается в парламенте, как правило, им становится лидер партии большинства. Либерал-демократы обладают наибольшим количеством мандатов в обеих палатах высшего законодательного органа страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
2
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек
3
Экстренный саммит ЕС не достиг никаких практических договоренностей по миграции
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
Сборная Польши первой из европейских команд досрочно попрощалась с плей-офф ЧМ-2018
6
CBS: английский бульдог победил в конкурсе самых уродливых собак в США
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости