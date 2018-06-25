СМИ: сирийская армия освободила от боевиков часть пустыни на границе с Ираком

ТАСС, 25 июня. Подразделения сирийской армии освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 1,8 тыс. кв. км пустыни в провинции Дейр-эз-Зор к западу от города Аль-Букемаль. Об этом в воскресенье сообщило агентство SANA.

По его данным, в ходе операции армия ликвидировала "большое количество" террористов и их оружия.

Ранее в среду войска очистили от банд террористов территорию площадью 1,2 тыс. кв. км в Дейр-эз-Зоре и восстановили контроль над населенными пунктами Эль-Муэйзалия и Фейза-Мувейна. На юго-востоке Сирийской пустыни военнослужащие при поддержке Сил национальной обороны выбили террористов из 15 районов и захватили оазисы Хирбет-эль-Умбаши и Маарар, где находились их форпосты.