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Глава Гагаузии заявила, что статус русского языка в автономии не изменится

Международная панорама
25 июня, 6:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ранее Конституционный суд Молдавии отменил закон, который закреплял за русским языком статус языка межнационального общения в стране

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Гагаузской автономии не допустят изменения статуса русского языка на территории региона, несмотря на решение Конституционного суда (КС) Молдавии, по которому русский язык потерял статус языка межнационального общения в стране. Об этом башкан автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) в составе Республики Молдова Ирина Влах рассказала в понедельник газете "Известия".

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"В Гагаузии функционировали и будут функционировать школы, детские сады и другие образовательные учреждения на русском языке. Ведь 98% детсадов, школ, колледжей и институтов региона предоставляют образование на русском языке. Мы не допустим изменения статуса русского в автономии", - рассказала Влах.

Как напомнила глава Гагаузии, на территории автономно-территориального образования действует закон о правовом статусе региона, а также уложение (конституция) Гагаузии, которые закрепляют в этой части Молдавии три официальных языка: молдавский, гагаузский и русский.

"Русский язык - та основа, на которой держится национальное согласие в Молдове. Правящие силы делают все для того, чтобы русский перестал быть языком межнационального общения на территории страны", - подчеркнула глава Гагаузии.

Влах отметила, что жители Молдавии и, в частности, Гагаузии, возмущены решением КС. "Тем не менее мы должны сделать все возможное, чтобы население Молдовы могло смотреть телевидение на русском, читать книги на этом языке, а также необходимо развивать сотрудничество с Россией", - убеждена башкан.

С запросом в КС Молдавии о функционировании русского языка обратилась Либеральная партия, добивающаяся объединения Молдавии с Румынией. По мнению либералов, статус русского не дает развиваться государственному языку, который и "должен заменить его в общении между представителями разных национальностей".

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