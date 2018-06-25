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Пентагон построит временные лагеря для размещения мигрантов на двух военных базах США

Международная панорама
25 июня, 5:46 UTC+3 ТАСС ТАСС,

Будут ли дети мигрантов содержаться вместе с родителями, не уточняется

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ТАСС, 25 июня. Пентагон намерен построить временные лагеря для размещения беженцев на двух американских военных базах, в настоящее время прорабатываются детали этого проекта. Об этом в воскресенье рассказал министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита на Аляску, передает агентство Reuters.

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"Сейчас прорабатываются детали того, какая вместимость понадобится на двух базах и что еще необходимо будет построить", - заявил он. При этом министр не уточнил, о каких именно военных базах идет речь, а также будут ли дети мигрантов содержаться вместе с родителями, отмечает Reuters.

Ранее в четверг агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило о планах минобороны США разместить на территории американских военных баз 20 тыс. детей, которые были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой. Речь, предположительно, шла о базах в штатах Техас и Арканзас.

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