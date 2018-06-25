Министр обороны США проведет переговоры с руководством Китая

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Китай с визитом 26-28 июня и проведет переговоры с военно-политическим руководством КНР. Об этом сообщил представитель министерства обороны КНР.

"По приглашению члена Госсовета и министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Китай с визитом 26-28 июня. С ним встретятся руководители китайского государства и Вооруженных сил КНР. Стороны обменяются мнениями по вопросам военных связей двух стран и проблемам, представляющим обоюдный интерес", - сказал представитель, слова которого приводит в понедельник агентство "Синьхуа".

"Развитие здоровых и устойчивых отношений между армиями Китая и США соответствует взаимным интересам обеих сторон, а также всеобщим ожиданиям международного сообщества, - отметил он. - Китайская сторона уделяет очень большое внимание развитию отношений с американской стороной в военной области и надеется, что американская и китайская стороны будут идти навстречу друг другу, вместе предпринимая усилия, чтобы сделать военное сотрудничество фактором стабильности в отношениях двух стран".

Тем не менее предполагается, что китайская сторона наверняка поднимет вопрос провокационных заходов американских военных кораблей в акватории Южно-Китайского моря. Китай также обеспокоен укреплением связей в военной области между США и тайваньской администрацией.

Ожидания Мэттиса

Министр обороны США заявил в воскресенье, что во время своего предстоящего визита в Пекин рассчитывает на открытый диалог с китайским руководством, сфокусированный не на разногласиях, а на крупных стратегических вопросах.

"Я бы не хотел сейчас, образно выражаясь, отравить колодец. Я направляюсь туда, чтобы вести диалог. Я хочу их послушать", - отметил глава Пентагона, беседуя с журналистами на борту самолета по пути на Аляску. Его высказывания привело агентство Associated Press.

Оно подчеркивает, что Мэттис "не допустил ни одного критического замечания в адрес Китая" и "ясно дал понять, что хочет сфокусироваться на крупных стратегических проблемах". По словам представителей Пентагона, "ключевыми темами обсуждений в Пекине во время визита 26-28 июня будут денуклеаризация Корейского полуострова и роль Китая в этом процессе, учитывая его давние дружеские отношения с Северной Кореей", заметило агентство.

"Такой более дипломатический настрой Мэттиса отражает признание администрацией США решающего влияния Китая на КНДР в то время, как идут переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном, нацеленные на ликвидацию северокорейской ядерной программы", - продолжило AP.

Тем не менее, как напомнило агентство, Мэттис в прошлом месяце отозвал направленное Пекину приглашение на участие в международных военно-морских учениях RIMPAC, которые должны начаться 27 июня.