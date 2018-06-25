Премьер Болгарии поздравил Эрдогана с победой на выборах

СОФИЯ, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в телефонном разговоре поздравил избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на досрочных президентских выборах и пообещал, что ЕС выделит средства для мигрантов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Как сообщает правительственная пресс-служба, Борисов выразил удовлетворение развитием сотрудничества двух государств.

"Верю, что вместе мы продолжим работу над укреплением связей между нашими странами в области миграции, за мир и стабильность в регионе", - сказал болгарский премьер.

Борисов проинформировал Эрдогана, что на воскресном саммите европейских лидеров в Брюсселе настаивал на том, что соглашение ЕС и Турции, для того, чтобы преодолеть миграционный кризис, должно выполняться, а средства Евросоюза на нужды мигрантов должны быть выплачены, отмечено в сообщении.

ЕС и Турция на саммите в Брюсселе 29 ноября 2015 года заключили соглашение по миграции, согласно которому Турция обязалась закрыть свои границы для мигрантов в ЕС, а Евросоюз пообещал интенсифицировать переговоры о безвизовом режиме и приеме Турции в ЕС и выделить Анкаре €3 млрд на размещение мигрантов. Впоследствии ЕС согласился удвоить сумму помощи Турции, но так и не обеспечил ускорения переговоров по безвизовому режиму и приему Турции под формальными предлогами.

На прошедших в воскресенье в Турции президентских выборах победу одержал действующий глава государства Тайип Эрдоган с показателем 52,5%, его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,7% голосов избирателей.