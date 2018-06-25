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СМИ КНДР отказались от критики США в годовщину начала Корейской войны

Международная панорама
25 июня, 7:53 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что это может быть связано с нежеланием властей страны нарушать налаживание контактов между Пхеньяном и Вашингтоном

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ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Ведущие СМИ КНДР не стали публиковать в понедельник критические статьи в отношении США по случаю отмечаемой годовщины начала Корейской войны (1950-1953 годов). Об этом сообщило агентство Kyodo, проанализировавшее статьи газеты "Нодон синмун".

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Отмечается, что издание выпустило сразу несколько материалов, посвященных дате начала войны. Главным образом в них рассказывается о воевавших солдатах и сражениях, в которых они участвовали.

Вместе с тем СМИ КНДР не упоминали США напрямую и избегали используемых обычно выражений, таких как "американские империалисты", "враги" и "агрессия". В предыдущие годы статьи с подобным содержанием были характерны для публикации по случаю этой даты. Скорее всего, подобная тенденция связана с нежеланием нарушать атмосферу налаживания контактов между Пхеньяном и Вашингтоном, отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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