СМИ: Южная Корея начала отбирать людей для встреч с родственниками из КНДР

ТАСС, 25 июня. Южная Корея в понедельник приступила к отбору лиц, которые в августе отправятся на встречу с родственниками в КНДР согласно достигнутой ранее договоренности между двумя странами. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В минувшую пятницу КНДР и Южная Корея на переговорах под эгидой Международного Комитета Красного Креста (МККК) договорились о проведении 20-26 августа встреч родственников из семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. По данным Yonhap, заявки на участие отправили десятки тысяч человек из Южной Кореи по критериям, разработанным МККК.

В понедельник компьютер случайным образом выберет имена 500 человек из пожелавших принять участие в отборе, после чего этот список сократят до 200, чтобы затем передать к 3 июля КНДР для выяснения судьбы их родственников. Окончательными списками участников стороны должны обменяться 4 августа, выбрав для участия по 100 человек.

Встреча родственников из разделенных семей пройдет в северокорейском горном курорте Кымгансан.

В Южной Корее насчитывается около 57 тыс. человек, которые во время Корейской войны оказались разлучены со своими близкими, оставшимися на Севере. Многие из них не видели близких с 1953 года.