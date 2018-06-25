СМИ: жители Окинавы устроили акцию протеста на лодках против переноса авиабазы США

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Жители самой южной японской префектуры Окинава в понедельник вышли на нескольких десятках лодок в море в знак протеста против строительных работ в месте переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма в бухте Хэноко (город Наго). Об этом сообщил телеканал NHK.

В акции приняли участие около 170 человек, которые вплотную подошли на 70 надувных лодках и байдарках к району строительства. Они держали плакаты и выкрикивали лозунги с требованием вывести базу за пределы Окинавы и остановить проведение работ по ее переносу. Некоторые протестующие попытались преодолеть морские заграждения, установленные вокруг территории будущего объекта, однако были задержаны береговой охраной Японии.

Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты дислоцированных там конвертопланов MV-22 Osprey представляют угрозу для местного населения, и в итоге эту базу было решено перенести в район Хэноко так же в префектуре Окинава.

Насыпные работы в районе Хэноко были прерваны в марте 2016 года из-за действий губернатора Окинавы Такэси Онаги. Однако его решение о прекращении строительства было оспорено правительством, и он последовательно проиграл дело в судах всех инстанций. В результате строительство базы было возобновлено, а в августе этого года японские власти рассчитывают приступить к полномасштабным насыпным работам по возведению взлетно-посадочной полосы.