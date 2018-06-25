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СМИ: жители Окинавы устроили акцию протеста на лодках против переноса авиабазы США

Международная панорама
25 июня, 9:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, июня. /ТАСС

Некоторых протестующих задержала береговая охрана за попытку пробраться на территорию строящегося объекта

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ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Жители самой южной японской префектуры Окинава в понедельник вышли на нескольких десятках лодок в море в знак протеста против строительных работ в месте переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма в бухте Хэноко (город Наго). Об этом сообщил телеканал NHK.

В акции приняли участие около 170 человек, которые вплотную подошли на 70 надувных лодках и байдарках к району строительства. Они держали плакаты и выкрикивали лозунги с требованием вывести базу за пределы Окинавы и остановить проведение работ по ее переносу. Некоторые протестующие попытались преодолеть морские заграждения, установленные вокруг территории будущего объекта, однако были задержаны береговой охраной Японии.

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Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты дислоцированных там конвертопланов MV-22 Osprey представляют угрозу для местного населения, и в итоге эту базу было решено перенести в район Хэноко так же в префектуре Окинава.

Насыпные работы в районе Хэноко были прерваны в марте 2016 года из-за действий губернатора Окинавы Такэси Онаги. Однако его решение о прекращении строительства было оспорено правительством, и он последовательно проиграл дело в судах всех инстанций. В результате строительство базы было возобновлено, а в августе этого года японские власти рассчитывают приступить к полномасштабным насыпным работам по возведению взлетно-посадочной полосы.

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