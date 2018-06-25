Демонстранты заблокировали все входы мэрии Еревана

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/ Около ста демонстрантов в понедельник перекрыли все входы в здание мэрии Еревана и отказываются впустить туда сотрудников городской администрации. Протестующие требуют отставки мэра Тарона Маргаряна, митинг транслируют местные новостные порталы.

"Сюда никто не должен войти. Это акция гражданского неповиновения против коррупции и чиновников, у которых сказочные богатства за счет простых граждан", - сказал журналистам один из демонстрантов. Он также добавил, что все собравшиеся требуют отставки мэра Еревана.

В воскресенье вечером местные новостные порталы показали, как гражданские активисты ведут расследование об имуществе мэра Еревана Тарона Маргаряна. Согласно трансляции, семье и близким главе Еревана принадлежат несколько элитных особняков в столице Армении, а также несколько прибыльных компаний, которые в основном занимаются перевозками.

Мэр Еревана в третий раз был избран на эту должность в 2017 году. Он является членом исполкома бывшей правящей Республиканской партии и сыном одного из основателей партии, экс-премьера Армении Андраника Маргаряна (2000-2007).

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "мэр Еревана подаст в отставку тогда, когда этого потребует глава кабмина".