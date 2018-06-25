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Могерини заявила, что Евросоюз и НАТО усилят совместное сотрудничество

Международная панорама
25 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы МИД и минобороны Евросоюза обсудят реализацию всего пакета мер по обороне и безопасности

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ТАСС, 25 июня. Евросоюз и НАТО усилят совместное сотрудничество в сфере обороны. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии в понедельник на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы усилим сотрудничество с НАТО еще больше, чем сейчас", - сказала она, отметив, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг примет участие во встрече министров иностранных дел и министров обороны стран сообщества. Кроме того, по ее словам, главы МИД и минобороны обсудят реализацию всего пакета мер ЕС по обороне и безопасности.

"Мы обсудим реализацию всего пакета по безопасности и обороне. Будет очень интенсивная работа", - добавила Могерини.

В Люксембурге проходит плановая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, в центре внимания которой - вопросы безопасности. В связи с этим к главам МИД присоединятся министры обороны стран ЕС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг, Йенс Могерини, Федерика
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