Шесть стран ЕС подпишут соглашение о создании сил быстрого реагирования на киберугрозы

ТАСС, 25 июня. Шесть стран Евросоюза подпишут соглашение о создании сил быстрого реагирования сообщества на киберугрозы. Об этом заявил в понедельник министры обороны Литвы Раймундас Кароблис по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы подписываем соглашение о создании сил быстрого реагирования на киберугрозы. Шесть стран подписываются, а именно Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания, Нидерланды", - сказал он, отметив, что еще несколько стран принимают участие в проекте, но не будут подписывать соглашение.

Реализацию проекта, одобренного в конце 2017 года в Брюсселе участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), поручено координировать Литве. Инициатива предполагает обмен не только информацией, но и сотрудниками, научными достижениями. Кроме того, предусмотрено создание механизма взаимопомощи и продвижение к формированию команд быстрого реагирования по изучению и выработке инструментов предотвращения инцидентов в киберсфере. В будущем будет проведена оценка правовых аспектов работы таких команд, пройдут совместные учения и будут выработаны инструменты киберзащиты.