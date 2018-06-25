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Шесть стран ЕС подпишут соглашение о создании сил быстрого реагирования на киберугрозы

Международная панорама
25 июня, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что в проекте примут участие еще несколько государств, однако они не будут подписывать документ

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ТАСС, 25 июня. Шесть стран Евросоюза подпишут соглашение о создании сил быстрого реагирования сообщества на киберугрозы. Об этом заявил в понедельник министры обороны Литвы Раймундас Кароблис по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы подписываем соглашение о создании сил быстрого реагирования на киберугрозы. Шесть стран подписываются, а именно Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания, Нидерланды", - сказал он, отметив, что еще несколько стран принимают участие в проекте, но не будут подписывать соглашение.

Реализацию проекта, одобренного в конце 2017 года в Брюсселе участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), поручено координировать Литве. Инициатива предполагает обмен не только информацией, но и сотрудниками, научными достижениями. Кроме того, предусмотрено создание механизма взаимопомощи и продвижение к формированию команд быстрого реагирования по изучению и выработке инструментов предотвращения инцидентов в киберсфере. В будущем будет проведена оценка правовых аспектов работы таких команд, пройдут совместные учения и будут выработаны инструменты киберзащиты.

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Литва Эстония Румыния Испания Хорватия Нидерланды
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