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Премьер Польши призвал страны ЕС сохранить единство в решении миграционного кризиса

Международная панорама
25 июня, 11:11 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 25, июня. /ТАСС

Матеуш Моравецкий отметил, что нужно решать проблему на местах

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ВАРШАВА, 25 июня. /ТАСС/. Страны Европейского союза должны совместно подходить к вопросам решения миграционного кризиса, учитывая особенности отдельных государств. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции, посвященной будущему Европы.

По его словам, Европа не может принять всех желающих. "Мы должны решать проблему на местах, стараясь избегать контрабанды людей, торговли людьми и других проблем", - указал он.

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Экстренный саммит ЕС не достиг никаких практических договоренностей по миграции

"Я рад, что лидеры в ЕС начинают понимать, что несправедливо заставлять страны с разным историческим опытом принимать мигрантов, навязывать какие-то квоты, игнорируя специфическую ситуацию государств", - указал он.

По его словам, именно поэтому Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) отказалась участвовать в состоявшемся в воскресенье неформальном саммите 16 стран ЕС, созванном Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

"Через несколько дней состоится саммит ЕС, где будет обсуждаться этот вопрос", - напомнил он. "ЕС должен сохранить единство и справедливость в подходе к вопросу миграции", - констатировал Моравецкий.

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Персоны
Моравецкий, Матеуш
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чехия Польша Венгрия Словакия
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