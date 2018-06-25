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Еврокомиссар призвал ХСС дать Меркель больше времени на поиск решения проблемы мигрантов

Международная панорама
25 июня, 11:15 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 25, июня. /ТАСС

Гюнтер Эттингер уверен, что до саммита ЕС будет достигнут прогресс

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БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по бюджету, представитель Христианско-демократического союза Гюнтер Эттингер призвал баварский Христианско-социальный союз (ХСС) дать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель больше времени на поиск общеевропейского решения проблемы мигрантов. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Reutlinger General-Anzeiger.

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"Я думаю, до саммита ЕС (28-29 июня) будет достигнут прогресс. Но это будут договоренности не того масштаба, которого ожидают некоторые члены ХСС", - сказал еврокомиссар. "На мой взгляд, у канцлера есть хорошие аргументы для продолжения обсуждения на европейском уровне", - добавил Эттингер.

Ранее ХСС отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции, то есть до 1 июля. В противном случае председатель ХСС, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Кроме того Зеехофер предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по данной тематике.

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