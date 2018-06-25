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СМИ: военные Республики Корея и КНДР договорились возобновить работу линий связи

Международная панорама
25 июня, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что это первые за семь лет переговоры между военными Сеула и Пхеньяна на таком уровне

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ТАСС, 25 июня. Военные Республики Корея и КНДР договорились в понедельник как можно скорее полностью восстановить работу линий связи между вооруженными силами двух стран с целью предотвращения инцидентов на границе. Об этом сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на официальное заявление министерства обороны Южной Кореи.

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"В ходе этих контактов на рабочем уровне две стороны пришли к совместному мнению, что восстановление линий связи между военными срочно необходимо для реализации военного раздела Пханмунджомской декларации", - отмечается в коммюнике оборонного ведомства Республики Корея. Делегации двух корейских государств возглавляли офицеры в звании полковника. Это первые за семь лет переговоры между военными Южной Кореи и КНДР на этом уровне. Рабочая встреча состоялась в понедельник в помещении таможенного управления в районе города Паджу к югу от границы двух государств.

Республика Корея и КНДР 14 июня провели первые за десять лет военные переговоры на уровне генералов. В ходе встречи военные представители Сеула и Пхеньяна договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном - в 2003. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу.

Работа западной линии связи было прекращена в 2016 году после того, как власти КНДР остановили работу расположенной на севере совместной с Южной Кореей Кэсонской промышленной зоны. В январе этого года телефонная связь на западной линии была восстановлена накануне Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, в которых приняла участие делегация КНДР. Функционирование восточной линии связи было приостановлено в 2011 году на фоне военной напряженности между двумя корейскими государствами. Восточная линия окончательно вышла из строя в результате лесного пожара в 2013 году.

Межкорейский саммит прошел 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом и стал первой встрече лидеров Юга и Севера за более чем 10 лет. По итогам переговоров президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

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