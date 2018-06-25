НАТО и ЕС подпишут декларацию об усилении сотрудничества на саммите в июле

ТАСС, 25 июня. НАТО и Евросоюз подпишут декларацию об усилении сотрудничества на саммите альянса в июле в Брюсселе. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы планируем подписать совместную декларацию на саммите НАТО в следующем месяце", - сказал он, отметив, что стороны намерены укрепить сотрудничество.

Генсек альняса в очередной раз подчеркнул, что НАТО и ЕС не соревнуются между собой. "Эти усилия ЕС не соревнуются с НАТО, но дополняют нашу коллективную оборону", - добавил он.

В Люксембурге проходит плановая встреча заседания Совета ЕС, одной из главных тем которого являются вопросы безопасности. Министры обсудят, в частности, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, включая Программу структурированного оборонного партнерства Евросоюза (PESCO) и другие оборонные инициативы, а также транспортную мобильность. Кроме того, на полях заседания Совета министры иностранных дел и обороны стран ЕС вместе с главой дипломатии сообщества Федерикой Могерини проведут встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.