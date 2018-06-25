Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НАТО и ЕС подпишут декларацию об усилении сотрудничества на саммите в июле

Международная панорама
25 июня, 12:20 дата обновления: 25 июня, 12:53 UTC+3

Альянс и Евросоюз не соревнуются между собой, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июня. НАТО и Евросоюз подпишут декларацию об усилении сотрудничества на саммите альянса в июле в Брюсселе. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы планируем подписать совместную декларацию на саммите НАТО в следующем месяце", - сказал он, отметив, что стороны намерены укрепить сотрудничество.

Генсек альняса в очередной раз подчеркнул, что НАТО и ЕС не соревнуются между собой. "Эти усилия ЕС не соревнуются с НАТО, но дополняют нашу коллективную оборону", - добавил он.

В Люксембурге проходит плановая встреча заседания Совета ЕС, одной из главных тем которого являются вопросы безопасности. Министры обсудят, в частности, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, включая Программу структурированного оборонного партнерства Евросоюза (PESCO) и другие оборонные инициативы, а также транспортную мобильность. Кроме того, на полях заседания Совета министры иностранных дел и обороны стран ЕС вместе с главой дипломатии сообщества Федерикой Могерини проведут встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Столтенберг, Йенс Могерини, Федерика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан
3
На Украине заявили об испытаниях роботизированного комплекса "Охотник"
4
WP: в случае конфликта с Россией армия США рискует застрять в пробках в Восточной Европе
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии
7
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости