Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Столтенберг заявил, что встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

Международная панорама
25 июня, 12:27 дата обновления: 25 июня, 12:31 UTC+3

По словам генсека альянса, НАТО верит в диалог с Москвой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 25 июня. Возможная встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет соответствовать политике НАТО в отношении РФ. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Встреча Трампа и Путина будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО ведет двойной подход по отношению к России: сдерживание и диалог. "Это будет часть диалога, который проходит между НАТО, союзниками по НАТО и Россией", - добавил генсек Североатлантического альянса.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. 16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Курц, Себастьян Столтенберг, Йенс Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Австрия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан
3
На Украине заявили об испытаниях роботизированного комплекса "Охотник"
4
WP: в случае конфликта с Россией армия США рискует застрять в пробках в Восточной Европе
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии
7
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости