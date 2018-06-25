Столтенберг заявил, что встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

ТАСС, 25 июня. Возможная встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет соответствовать политике НАТО в отношении РФ. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Встреча Трампа и Путина будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО ведет двойной подход по отношению к России: сдерживание и диалог. "Это будет часть диалога, который проходит между НАТО, союзниками по НАТО и Россией", - добавил генсек Североатлантического альянса.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. 16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.