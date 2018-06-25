WP: в случае конфликта с Россией армия США рискует застрять в пробках в Восточной Европе

ТАСС, 25 июня. Американские войска в случае вооруженного вторжения России в Восточную Европу могут не успеть воспрепятствовать оккупации части балтийских государств из-за устаревшей транспортной инфраструктуры и натовской бюрократии. Такие опасения, как сообщила в воскресенье газета The Washington Post, высказывает ряд старших офицеров ВС США.

Самая мощная армия в мире, как пишет газета, может просто застрять в автомобильных пробках на узких восточноевропейских дорогах и встать перед непригодными для прохождения тяжелой бронетехники старыми ржавеющими мостами в этих государствах. В дополнение ко всему, как указывает издание, срочно перебрасываемые в Европу в случае конфликта американские военнослужащие могут задержаться при прохождении паспортного контроля на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Переброска подкрепления в Европу, указывает газета, даже в упрощенном режиме военного времени будет сильно сдерживаться "бюрократией, плохим планированием и старой инфраструктурой", что, как отмечает издание, "может позволить России захватить натовскую территорию в балтийских странах, пока стратеги армии США еще будут заполнять 17 форм, необходимых для пересечения Германии или Польши". Вероятность такого развития событий, по данным The Washington Post, была выявлена в ходе проведения Белым домом как минимум одних "военных игр", выявивших серьезные недочеты в развертывании сил НАТО в Европе.

В качестве примера "неторопливости" работы функционального механизма альянса газета приводит переброску одного из небольших американских подразделений из Грузии в Германию по завершении прошедших в прошлом году учений. Эта передислокация заняла в общей сложности около четырех месяцев, часть из которых солдаты провели в ожидании прибытия своей военной техники и снаряжения. "Для обеспечения эффективного сдерживания мы должны быть в состоянии передвигаться так же быстро, как Россия, или быстрее", - приводит газета слова бывшего командующего ВС США в Европе (2014-2017 годы) отставного генерал-лейтенанта армии США Бена Ходжеса. По его мнению, США и НАТО необходимо срочно усилить свое военные возможности в Европе, чтобы Россия не испытывала никаких заблуждений по поводу возможных ответных мер.

Это мнение разделяет и отставной трехзвездный генерал армии США Дуглас Лут, считающий, что НАТО после расширения своих в границ на восток так и не разработала планов обороны новых членов альянса. "Транспортировка является проблемой в практическом плане, но это лишь проявление более серьезной проблемы", - заявил он газете.

Соседство восточноевропейских стран с Россией просто обязывает НАТО увеличивать свое военное присутствие в этом регионе и добиваться большей оперативности при развертывании в случае необходимости дополнительных сил, резюмировало издание.