Альянс премьера и богослова: почему позиции США в Ираке могут ослабнуть

Парламентские выборы в Республике Ирак (РИ) завершились еще в мае, но новое правительство до сих пор не сформировано. А результаты волеизъявления оказались для действующего премьер-министра Хейдара аль-Абади не самыми удачными: его коалиция заняла лишь третье место после радикального шиитского блока "Ас-Сайрун" и симпатизирующего Тегерану альянса "Фаттах".

Шииты в лидерах

Возглавляемый премьером блок "Наср" ("Победа"), равно как "Ас-Сайрун" и "Фаттах", представляет интересы шиитского населения республики, проживающего главным образом на юго-востоке страны и в ее столице. Каждому из этих трех блоков удалось заполучить более 40 кресел в однопалатном Совете представителей (42, 54 и 47 мест соответственно).

При этом внешнеполитические ориентиры трех блоков различаются кардинальным образом. Премьер-министра Хейдара аль-Абади называют "другом США", благодарном президенту Дональду Трампу за поддержку Ирака в борьбе с "Исламским государством" (ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Лидера блока "Фаттах", экс-министра транспорта и командира шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири считают союзником Тегерана. Как рассказывал владеющий фарси аль-Амири иранскому телеканалу PressTV, "ни один американский солдат" не должен оставаться в Ираке после окончательной победы над террористами в стране.

Пока что на территории республики, по данным иракских СМИ, находится свыше 5 тыс. американских военнослужащих. А в начале июня в иракском районе Синджар у границы с Сирией началось строительство новой военной базы США.

Наконец, лидер блока "Ас-Сайрун" и влиятельный шиитский богослов Муктада ас-Садр выступает одновременно против зависимости Багдада как от США, так и от Ирана. В далеком 2014-м ас-Садр заявлял, что ИГ — "детище Вашингтона". А уже в мае 2018-го, сразу после парламентских выборов, богослов выразил надежду на то, что "Иран не будет вмешиваться в дела Ирака", при этом назвав США "страной-захватчиком".

Меньшее из двух зол

Об альянсе блоков "Ас-Сайрун" и "Фаттах" было объявлено 12 июня. Тогда многие иракские СМИ писали, что премьерство аль-Абади подходит к концу. Однако спустя менее чем две недели лидер "Ас-Сайрун" заключил еще один альянс — с блоком премьер-министра.

"Мы объявляем о создании многоконфессионального, многоэтнического альянса, чтобы ускорить формирование нового правительства и прийти к согласию по общим вопросам, которые гарантируют интересы иракского народа", — заявил ас-Садр на пресс-конференции после встречи с аль-Абади в священном для шиитов городе Наджаф.

По мнению руководителя Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, с точки зрения Вашингтона новый альянс является "приемлемым вариантом", так как избрание премьер-министром аль-Амири "было бы для США катастрофой".

Багдасаров также отметил в беседе с ТАСС, что майские парламентские выборы "оказались провальными и для проиранских, и для проамериканских сил".

"Но с учетом того, что ас-Садр дружит с саудитами, Кувейтом и так далее, скорее всего через них американцы проводили консультации с ним [лидером блока "Ас-Сайрун"] и убедили его, что так будет правильнее", — заключил эксперт, комментируя альянс блоков "Ас-Сайрун" и "Наср".

Пересмотр выборов

За два дня до встречи аль-Абади и ас-Садра Федеральный суд Ирака признал законным решение парламента о пересмотре итогов майских выборов. Впервые в истории Центризбирком отказался от ручного подсчета голосов, а после объявления результатов ряд политических сил заявили о необходимости пересчета голосов избирателей вручную.

При этом ас-Садр — ярый противник такого пересмотра. А в начале июня загадочным образом загорелось хранилище с избирательными бюллетенями иракцев.

Для формирования правительственной коалиции необходимо 165 мест в Совете представителей. При этом сейчас блоки "Наср", "Фаттах" и "Ас-Сайрун" в сумме набирают лишь 143 кресла.

Александр Мосесов