Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председателем ПАСЕ стала Лилиан Мори Паскье

Международная панорама
25 июня, 12:48 дата обновления: 25 июня, 13:03 UTC+3

Швейцарский парламентарий была единственным кандидатом на этот пост

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье

© OSCE Parliamentary Assembly/flickr.com

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом объявлено в понедельник на открытии июньской сессии ассамблеи в Страсбурге.

Утверждение нового главы ПАСЕ в должности прошло без голосования. Паскье была единственным претендентом на этот пост, и ее кандидатура была одобрена аплодисментами депутатов.

Паскье представляет парламентскую группу "Социалисты, демократы и "зеленые". На посту председателя ПАСЕ швейцарский политик пришла на смену своему итальянскому коллеге по социалистической фракции Микеле Николетти, который занимал эту должность с января 2018 года.

Сложить полномочия Николетти был вынужден после того, как не сумел подтвердить депутатский мандат в Италии, потерпев поражение в своем округе на состоявшихся в стране в марте парламентских выборах. Таким образом, его пребывание на посту председателя ПАСЕ оказалось самым кратковременным в истории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Николетти, Микеле
Страны
Италия Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан
3
На Украине заявили об испытаниях роботизированного комплекса "Охотник"
4
WP: в случае конфликта с Россией армия США рискует застрять в пробках в Восточной Европе
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии
7
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости