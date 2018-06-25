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На Украине заявили об испытаниях роботизированного комплекса "Охотник"

Международная панорама
25 июня, 12:53 UTC+3

Как отмечается, надзорно-огневой комплекс может "нести вооружения различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, пушку"

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Украинские военные

Украинские военные

© EPA/SERGEY VAGANOV, архив

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Киев заявил о начале испытаний роботизированного надзорно-огневого комплекса "Охотник".

"Охотник" может нести вооружения различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, пушку и тому подобное", - утверждается на странице в Facebook правительства Украины.

Во время испытаний военные проверяют возможности комплекса в различных условиях, в частности, какие он может преодолевать препятствия, и как способен решать те или иные инженерные, технические и огневые задачи.

После испытаний, срок проведения которых не указывается, комплекс будет взят на вооружение украинской армии, указывается в сообщении.

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