На Украине заявили об испытаниях роботизированного комплекса "Охотник"

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Киев заявил о начале испытаний роботизированного надзорно-огневого комплекса "Охотник".

"Охотник" может нести вооружения различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, пушку и тому подобное", - утверждается на странице в Facebook правительства Украины.

Во время испытаний военные проверяют возможности комплекса в различных условиях, в частности, какие он может преодолевать препятствия, и как способен решать те или иные инженерные, технические и огневые задачи.

После испытаний, срок проведения которых не указывается, комплекс будет взят на вооружение украинской армии, указывается в сообщении.