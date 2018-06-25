Reuters: ЕС введет санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы

ТАСС, 25 июня. Европейский союз введет санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы в знак протеста против переизбрания президента Николаса Мадуро на состоявшихся 20 мая выборах, которые, с точки зрения ЕС, не были свободными и честными.

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Санкции не будут распространяться на венесуэльского президента Николаса Мадуро, Евросоюз сначала намерен оказать давление на его окружение, сообщили источники агентства. Ограничительные меры будут введены в форме запрета на въезд в ЕС и замораживания активов. Имена тех, кого затронут санкции, пока не сообщаются. По словам источников, в понедельник Евросоюз также намерен выступить с официальным заявлением, осуждающим президентские выборы в Венесуэле.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила 28 мая по итогам встречи министров иностранных дел ЕС, что Евросоюз в течение ближайших недель примет новые санкции в отношении властей Венесуэлы. По итогам заседания Совета ЕС главы МИД призвали Венесуэлу провести новые президентские выборы в стране, так как считают, что избирательный процесс 20 мая противоречил демократическим стандартам.

На президентских выборах в Венесуэле 20 мая главой государства был переизбран Мадуро. После выборов США ввели против Венесуэлы новые санкции. Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Ряд латиноамериканских стран и Испания также объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.

В январе Евросоюз ввел санкции в отношении ряда представителей руководства Венесуэлы. В черный список вошли глава МВД Нестор Ревероль, директор Национальной службы разведки Густаво Лопес, председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена, глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председатель Верховного суда Майкель Морено, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Санкции предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.