El Pais: США отказали в безвизовом въезде бывшему генсеку НАТО

ТАСС, 25 июня. Бывший генеральный секретарь НАТО испанец Хавьер Солана не смог получить разрешение на безвизовый въезд в США из-за своей поездки в Иран, которая автоматически лишила его такого права из-за норм, введенных администрацией американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

Граждане стран Европейского союза, таких как Испания, могут въехать в США без визы на срок до 90 дней, однако это право не является гарантированным. Для того, чтобы не получить отказ при въезде в США, необходимо перед поездкой проверить свое право на безвизовое путешествие, заполнив электронную анкету. Хавьер Солана прошел эту процедуру перед тем, как отправиться в Америку, чтобы выступить в центре политических исследований Института Брукингса. В ходе процедуры электронной проверки Солана выяснил, что ему отказано в праве на безвизовый въезд в США и он должен получить визу для этого.

Причиной тому стало правило, введенное администрацией американского президента Дональда Трампа, согласно которому права въехать в Соединенные Штаты без визы не имеют граждане третьих стран, которые после 1 марта 2011 года посещали Иран, Ирак, Йемен, Сирию, Судан, Сомали и Йемен. Правило не означает, что им запрещено въезжать в Америку, однако для этого они должны запросить визу.

Хавьер Солана посещал Иран в 2013 году, кода он присутствовал на инаугурации президента Исламской Республики Хасана Роухани. В беседе с корреспондентом El Pais Солана подтвердил, что он подал заявление на визу в США, однако заявил, что инцидент с отказом в безвизовой поездке в Америку не имеет большого значения.

Хавьер Солана занимал пост генерального секретаря НАТО с декабря 1995 по октябрь 1999 года, в этот период, с марта по июнь 1999 года, авиация стран НАТО проводила бомбардировки Югославии, чтобы вынудить власти этой страны вывести войска из Косово. В октябре 1999 - декабре 2009 года Солана был верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности. На этом посту он участвовал в переговорном процессе с Ираном, который в конечном итоге привел к заключению в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, ограничивавшей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН, США и ЕС. Президент США Дональд Трамп в мае объявил о решении выйти из СВПД.