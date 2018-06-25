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СМИ: Южная Корея может приостановить артиллерийские учения на островах в Желтом море

Международная панорама
25 июня, 14:31 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 25, июня. /ТАСС

Проведение таких учений противоречит подписанной в Пханмунджоме декларации саммита Пхеньяна и Сеула, заявили источники агентства Yonhap

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СЕУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Республика Корея может временно отказаться от проведения учебных артиллерийских стрельб на приграничных с КНДР островах в Желтом море в целях выполнения договоренностей о сотрудничестве, достигнутых на апрельской встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"В нынешнем году будут приостановлены регулярные артиллерийские стрельбы с использованием самоходных установок К-9", - сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на информированные источники.

Проведение таких учений противоречит подписанной 27 апреля в Пханмунджоме декларации саммита КНДР и Южной Кореи, в которой зафиксирована договоренность обоих корейских государств о денуклеаризации Корейского полуострова и отказе от враждебных действий, уточнили собеседники Yonhap.

Артиллерийские стрельбы с целью отработки действий по отражению нападения на южнокорейские острова в Желтом море до настоящего времени проводились ежегодно между июлем и августом, а также между ноябрем и декабрем.

Ранее Южная Корея объявила также об отмене военных учений под кодовым названием Taegeuk, которые могли бы нарушить продолжение диалога с КНДР. Это решение последовало на следующий день после отмены совместных американо-южнокорейских военных маневров Ulchi Freedom Guardian (UFG). Против их проведения выступал президент США Дональд Трамп, по мнению которого эти маневры обходятся слишком дорого.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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