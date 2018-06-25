ЕС к ноябрю представит все проекты европейской программы оборонного сотрудничества

ТАСС, 25 июня. Евросоюз представит список проектов европейской программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества (PESCO) к ноябрю этого года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге.

"Совет принял сегодня общий свод правил управления проектами в рамках PESCO. Ожидается, что последовательность взятых на себя странами-членами обязательств будет определена в июле 2018 года. Обновленный список проектов и их участников, включая вторую волну проектов, ожидается к ноябрю 2018 года", - отмечается в нем.

Кроме того, к ноябрю же ЕС представит условия участия в оборонной программе для стран, не входящих в состав сообщества, говорится в заявлении Совета.

Как отмечали ранее в Брюсселе, проекты PESCO будут реализовываться в трех основных областях: обучение и тренировка военного персонала, создание общих систем командования, контроля и поддержки наземных, воздушных, морских и кибернетических операций, а также совместная разработка и создание недостающих военно-технических и средств и вооружений.

В программу PESCO входят 25 из 28 стран ЕС - в ней не участвуют Великобритания, Дания и Мальта.