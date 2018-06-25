Сальвини: Италия готова начать действовать по вопросу отмены санкций ЕС против РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Италия готова перейти от слов к делу в вопросе снятия санкций Евросоюза в отношении России.

Об этом вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в понедельник.

"К власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной компании. Санкции против России бесполезны и вредны, точка. Мы готовы перейти от слов к делу, но мы в Европе почти одни такие, одни против всего мира", - сказал Сальвини.

На вопрос о том, что может сделать Италия для отмены санкций, вице-премьер ответил: "На примере мигрантов мы уже продемонстрировали, что когда речь идет о принципиальных для нас вещах, мы умеем говорить "нет". Тем не менее он отметил, что не может "отбирать работу у премьера", говоря о возможном решении об использовании права вето по этому вопросу.

"Я считаю, что Россия и Италия, Россия и ЕС должны друг с другом говорить, торговать, сотрудничать в области экономики, борьбы с терроризмом", - подчеркнул Сальвини.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения для российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.