Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сальвини: Италия готова начать действовать по вопросу отмены санкций ЕС против РФ

Международная панорама
25 июня, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Санкции "бесполезны и вредны", заявил итальянский вице-премьер

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Италия готова перейти от слов к делу в вопросе снятия санкций Евросоюза в отношении России.

Об этом вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в понедельник.

"К власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной компании. Санкции против России бесполезны и вредны, точка. Мы готовы перейти от слов к делу, но мы в Европе почти одни такие, одни против всего мира", - сказал Сальвини.

На вопрос о том, что может сделать Италия для отмены санкций, вице-премьер ответил: "На примере мигрантов мы уже продемонстрировали, что когда речь идет о принципиальных для нас вещах, мы умеем говорить "нет". Тем не менее он отметил, что не может "отбирать работу у премьера", говоря о возможном решении об использовании права вето по этому вопросу.

"Я считаю, что Россия и Италия, Россия и ЕС должны друг с другом говорить, торговать, сотрудничать в области экономики, борьбы с терроризмом", - подчеркнул Сальвини.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения для российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Италия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости